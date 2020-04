Dall'Inghilterra - Inter, Sanchez potrebbe rimanere allo United dopo l'esperienza in Italia

L'esperienza in serie A potrebbe aver fatto bene ad Alexis Sanchez. Non solo, il cileno potrebbe trovare un altro Manchester United dopo il suo addio nell'estate 2019. A riportarlo è Sky Sport UK, che cerca di analizzare l'esperienza in nerazzurro dell'attaccante sudamericano: ancora non c'è nessuna certezza sul suo futuro, ma il contratto con i Red Devils scadrà nel 2022. Al momento non ci sono maggiori indicazioni, ma probabilmente l'ex Arsenal ripartirà proprio dalla Premier League.