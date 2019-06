Dall'Inghilterra: Juve, Chelsea e PSG interessate al futuro di Coutinho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Barcellona sarebbe disposto a lasciare partire in prestito Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano è in uscita e i catalani potrebbero cederlo anche temporaneamente per la prossima stagione, non volendo più puntare sull'ex Liverpool, difficile da inquadrare tatticamente nel 4-3-3 classico che regna al Camp Nou. Interessate osservano gli sviluppi Chelsea, Juventus e PSG.