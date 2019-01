Dall'Inghilterra: Juve e Barça, concorrenza allo United per Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United, scrive oggi il Daily Express, dovrà combattere con Juventus e Barcellona se vorrà portare a Old Trafford il difensore della Roma Kostas Manolas. Bianconeri e blaugrana, per il tabloid, sono forti sul greco e potrebbero decidere di affondare il colpo in caso di partenze eccellenti nei propri reparti difensivi.