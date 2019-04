© foto di Insidefoto/Image Sport

A dispetto delle conferme di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, il futuro allenatore della Juventus potrebbe non essere il livornese. Ne sono convinti oltremanica: i colleghi di Sky Sports UK, infatti, riferiscono di un contatto fra la dirigenza bianconera e Antonio Conte. Al momento si sarebbe trattato di una semplice chiacchierata per capire la disponibilità del tecnico salentino, pronto al grande ritorno a Torino in caso di separazione da Allegri.