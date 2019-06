Dall'Inghilterra: Juve-Sarri, il Chelsea vuol risolvere entro il fine settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Daily Mail fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri e spiega come la questione, nelle idee del Chelsea, debba essere risolta entro e non oltre la fine di questa settimana. Nell'analisi viene specificato come i Blues pretendano un indennizzo da parte della Juventus, nell'ordine dei 6 milioni di euro, per liberare il tecnico.

Sullo sfondo resta Frank Lampard, candidato numero uno per il dopo Sarri, ma pure Steve Holland, attuale vice di Southgate sulla panchina dell'Inghilterra.