Dall'Inghilterra: Juve su Pogba, già in estate offerti Pjanic e Douglas Costa allo United

Secondo il Daily Star, Ole Gunnar Solskjaer avrebbe rifiutato in estate un'offerta della Juventus per Paul Pogba. Il club bianconero avrebbe messo sul piatto Miralem Pjanic e Douglas Costa, ma i Red Devils non avrebbero acconsentito allo scambio, mostrandosi poco interessati ai due giocatori proposti. Alla fine, Douglas Costa è finito al Bayern Monaco, mentre il bosniaco è andato al Barcellona nello scambio con Arthur. Il centrocampista francese, invece, è rimasto in Inghilterra ma potrebbe cambiare aria nel mercato di gennaio: Mino Raiola è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.