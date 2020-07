Dall'Inghilterra: Juventus in prima fila per Adama Traore dei Wolves. E' testa a testa col City

Dall'Inghilterra, nello specifico dall'edizione britannica di ESPN, emerge un'importante notizia di mercato riguardante la Juventus. I bianconeri, al pari del Manchester City, sarebbero in prima fila nella trattativa col Wolverhampton per Adama Traore, esterno che questa stagione si è guadagnato i titoli di most improved player della Premier League. Su Traore c'è anche il Barcellona, suo ex club, ma i blaugrana potranno muoversi solo a partire dalla fine del prossimo anno per ragioni di bilancio. Al termine di questa stagione, invece, Juventus e City potrebbero muoversi con forza su di lui. Valutazione? Al momento extralarge, visto che si parla di 80 milioni di sterline, poco meno di 90 milioni di euro. Una sua partenza dai Wolves sarebbe possibile solo nel caso in cui il club non riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League (in Premier la squadra di Espirito Santo è 6^ a 5 punti dal quarto posto del Chelsea, ma ancora in corsa in Europa League).