Dall'Inghilterra, l'Arsenal apre al prestito di Torreira: continua la sfida tra Fiorentina e Torino

Secondo quanto riportato dal Guardian in Inghilterra, per la prima volta l'Arsenal avrebbe aperto alla possibilità di cedere Lucas Torreira con la formula del prestito. L'uruguaiano continua a piacere sia a Torino che Fiorentina, con il giocatore che vuole con forza tornare in Serie A dopo non aver convinto in Premier League.