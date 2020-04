Dall'Inghilterra, l'Inter contatta il Chelsea per Willian ma c'è anche l'Arsenal

Secondo quanto riportato dal Sun, l'Inter è una delle squadre che si sarebbe mossa negli ultimi giorni per prendere informazioni in merito a Willian, giocatore che nel corso del prossimo mercato lascerà il Chelsea. Il brasiliano piace molto anche ad Arteta, manager dell'Arsenal, che lo vorrebbe tenere a Londra per sostituire Aubameyang ormai in odore di addio.