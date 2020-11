Dall'Inghilterra: l'Inter non molla N'Golo Kante. Ma ora c'è anche il Real Madrid

L’edizione odierna del The Sun torna ad accostare il nome di N’Golo Kantè del Chelsea all’Inter di Antonio Conte. Già trattato in estate, il francese è un vero e proprio pallino del tecnico nerazzurro che lo conosce dalla stagione condivisa a Londra in maglia Blues. L’operazione comunque non si preannuncia semplice: il Chelsea difficilmente vorrà privarsene anche in futuro e sul giocatore da qualce settimana ci sarebbe anche il forte interesse del Real Madrid.