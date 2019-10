Dall'Inghilterra: l'Inter pensa a Jay Rodriguez per il mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter vuole rinforzare il proprio reparto offensivo per garantire un maggior numero di soluzioni ad Antonio Conte. E proprio il tecnico salentino, secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, avrebbe chiesto il centravanti del Burnley, Jay Rodriguez. Il trentenne inglese ha realizzato solo una rete nelle prime 7 gare di Premier, in cui è partito sempre dalla panchina. Per lui 34 gol in 148 presenze nella massima serie inglese e una sola apparizione con la maglia dei Three Lions.