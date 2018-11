© foto di imago sportfotodienst

Sul tabloid britannico Daily Express si parla anche di Juventus, nell'edizione odierna. In particolare i bianconeri avrebbero capito di non avere possibilità per Anthony Martial e proprio per questo motivo si sarebbero concentrati sul talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Il talento britannico del club tedesco è seguito da tutte le big europee e per strapparlo al Dortmund serviranno non meno di 80 milioni di euro.