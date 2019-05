Dall'Inghilterra, Lukaku-Inter: arriva il via libera del Manchester United

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United avrebbe già informato l'attaccante Romelu Lukaku che in estate sarà lasciato libero di trattare con l'Inter. La società ha di fatto dato il via libera per la cessione del belga che piace molto a Conte e ora toccherà ai nerazzurri presentare un'offerta all'altezza per assicurarsi il suo cartellino.