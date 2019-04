© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez al termine della stagione tornerà al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco che non si concluderà con il riscatto del colombiano. Il suo agente Jorge Mendes lo avrebbe proposto alla Juventus, ma il ds Paratici sarebbe rimasto alquanto freddo davanti a tale possibilità. Nel frattempo, in Premier League è l'Arsenal che starebbe preparando una proposta da presentare al giocatore e ai Blancos in vista della prossima estate. A riportarlo è The Sun.