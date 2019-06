© foto di Federico Gaetano

Il portale arsenaljournal.com parla dell'interesse del Milan per Lucas Torreira, centrocampista ex Samp oggi all'Arsenal. L'offerta per convincere i Gunners dovrebbe sfiorare i 40 milioni di euro ed il Milan, per abbassare la parte cash, potrebbe provare ad inserire nell'operazione il cartellino di Franck Kessie. L'Arsenal dal canto suo sembrerebbe interessato maggiormente ad una proposta senza contropartite tecniche.