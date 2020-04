Dall'Inghilterra - Napoli, Everton sulle tracce di Koulibaly per ricostruire la difesa

vedi letture

Kalidou Koulibaly piace all'Everton. Il centrale senegalese, come riportato dal Liverpoolecho.uk, piace molto a Carlo Ancelotti: l'ex tecnico del Napoli potrebbe puntare proprio sul centrale per poter ricostruire la difesa. Il prezzo è sceso sotto gli 80 milioni, stando al quotidiano di Liverpool, e potrebbe convincere i Toffees a muoversi in estate.