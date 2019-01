Dall'Inghilterra, niente Inter per Adrien Silva: resta al Leicester

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Adrien Silva non lascerà il Leicester nel corso di questa stagione". Questa la chiusura lapidaria del tecnico delle Foxes Claude Puel in merito alle voci di interessamenti da parte di Inter, Roma, Genoa e Lille per il centrocampista che non sta trovando molto spazio in Premier League. Il tecnico lo ritiene comunque importante per la squadra e ha deciso di non lasciarlo partire. A riferirlo è Sky Sports UK.