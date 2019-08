© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niente ritorno in Serie A per Fernando Llorente, almeno secondo quanto riporta TeamTalk. L'attaccante spagnolo avrebbe preso tempo - scrive il portale - dinanzi alle offerte arrivategli in queste ore da Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli, perché il suo obiettivo è firmare col Manchester United, alla ricerca del sostituto di Lukaku e Sanchez sul mercato dei giocatori svincolati. Llorente, classe '85, è in Premier League dal 2016 (Swansea e Tottenham).