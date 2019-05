© foto di Giacomo Falsini

Secondo quanto riferito dal Telegraph, il tecnico del Leeds Marcelo Bielsa è molto vicino a trovare l'accordo col club per proseguire la propria avventura in Inghilterra. L'allenatore argentino, accostato negli scorsi giorni alla Roma, aveva sollevato dei dubbi sulla sua permanenza a causa della grande delusione per il fallimento nei playoff di Championship contro il Derby County, ma dopo i recenti contatti con la proprietà, dal club fanno sapere di essere più che ottimisti per prolungare il matrimonio con il Loco.