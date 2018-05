Dall'Inghilterra non mollano: "Allegri è il favorito dell'Arsenal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro della panchina dell'Arsenal finisce in prima pagina su Metro in edicola questa mattina e al centro dei pensieri dei Gunners continua a esserci l'attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Per il tabloid britannico è proprio Max il favorito del club londinese per il dopo Wenger, anche se ieri il dg bianconero Marotta ha provato ad allontanare queste voci dichiarando che la storia con l'attuale tecnico proseguirà anche la prossima stagione.