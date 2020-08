Dall'Inghilterra, Pallotta punta ad acquistare il Newcastle dopo l'addio alla Roma

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo la cessione della Roma nelle mani di Dan Friedkin, l'ex presidente giallorosso James Pallotta potrebbe presto presentare un'offerta pubblica per acquistare il Newcastle, attualmente di proprietà di Mike Ashley. L'imprenditore americano sembra in procinto di cedere anche le proprie quote dei Boston Celtic, e dopo le smentite a proposito dell'interessamento per i Magpies lo scorso gennaio, adesso potrebbe essere pronto per provare a entrare in Premier League.