© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sports Krzystof Piatek non sarebbe così vicino al Tottenham. Confermati i contatti col Milan nel corso del mese, ma nessuna offerta ufficiale è pervenuta ai rossoneri e le trattative non sarebbero a buon punto, tanto che non sarebbe stato trovato alcun accordo nemmeno sulla formula del trasferimento.