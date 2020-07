Dall'Inghilterra: Pogba ha deciso, resterà allo United. Juve e Real dovranno rassegnarsi

Paul Pogba vicino alla permanenza al Manchester United. Secondo quanto riportato dal The Sun, il centrocampista ha deciso che questa soluzione è la migliore per la sua carriera e presto potrebbe rinnovare per 5 anni il suo contratto attualmente in scadenza nel 2021. Real Madrid e Juventus dovranno molto probabilmente rassegnarsi.