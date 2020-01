© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania, Paul Pogba lascerà sicuramente il Manchester United al termine della stagione con i Red Devils che non hanno intenzione di cederlo subito solo a causa della difficoltà di recuperare un sostituto nel corso delle trattative invernali. Il francese, conteso da Real Madrid e Juventus, preferirebbe raggiungere il suo idolo Zidane in Spagna piuttosto che tornare in bianconero.