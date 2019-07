Dall'Inghilterra, pressing Everton per Kean ma secco no alla recompra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Mirror, Moise Kean continua a essere una priorità di mercato per l'Everton. La Juventus è pronta a cederlo per 40 milioni di euro, ma vorrebbe inserire una clausola di recompra che gli inglesi non hanno nessun intenzione di accordare. Per questo al momento la trattativa è bloccata anche se il club di Liverpool pare fiducioso per il buon esito dell'affare.