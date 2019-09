© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra viene fatto un nome nuovo per il calciomercato della Roma, ed è quello di un baby talento in forza alla squadra campione in carica in Premier League: la baby stellina Phil Foden del Manchester City. Secondo quanto riferisce il Mirror, infatti, i giallorossi sarebbero interessati ad acquisire in prestito per la prossima stagione il centrocampista offensivo classe 2000, vero e proprio pupillo di Guardiola sul quale però ci sarebbe da battere la concorrenza dei Glasgow Rangers: anche gli scozzesi allenati da Gerrard sarebbero infatti sulle sue tracce.