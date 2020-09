Dall'Inghilterra: Smalling non si allena con lo United, ritorno alla Roma ad un passo

Chris Smalling è sempre più vicino al ritorno alla Roma. Dopo mesi di trattative e contatti col Manchester United e con l'entourage del difensore inglese, le parti sembrano essere ad un passo dall'accordo, almeno secondo il The Telegraph. Il quotidiano britannico racconta di come il giocatore non si sia presentato al centro tecnico di Carrington per la seduta di allenamento agli ordini di Solskjaer, fatto che presuppone una cessione imminente. Dopo il prestito dello scorso anno, così, Smalling è pronto a riabbracciare la Roma, questa volta con una formula che consentirà al club giallorosso di avere il controllo del cartellino del giocatore.