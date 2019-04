© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, il Tottenham starebbe pensando con insistenza al portiere della Lazio Thomas Strakosha in vista della prossima estate. Hugo Lloris, portiere campione del mondo con la Francia, non sta fornendo prestazioni all'altezza e il suo ciclo con gli Spurs potrebbe essere arrivato al capolinea. Per questo, i londinesi vorrebbero il giocatore di Simone Inzaghi e starebbero pensando di mettere sul piatto un'offerta shock da 35 milioni di euro.