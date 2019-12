© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il The Sun propone la propria lettura della situazione legata a Erling Haaland, attaccante del Salisburgo che piace a tutte le big europee, Juventus compresa. Per il tabloid il Manchester United potrebbe presto sbaragliare la concorrenza con una proposta per il giocatore da 200mila sterline a settimana, ovvero circa 13 milioni di euro all'anno.