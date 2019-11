© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità importante per quanto riguarda il mercato dell'Inter ed in particolare Lautaro Martinez. Questa mattina vi abbiamo raccontato dell'interesse, rilanciato dal Mundo Deportivo, del Barcellona. Mentre secondo il Daily Express è il Manchester United una delle squadra maggiormente interessate all'argentino, tanto che per gennaio sarebbe già pronta una cifra di 110 milioni di euro. Ovvero la cifra scritta nella clausola rescissoria del Toro.