Dall'Inter al Volendam, il baby Mulattieri riparte in Olanda da Wim Jong: "Felice di essere qui"

Samuele Mulattieri lascia l'Italia e vola in Olanda. La punta diciannovenne è andata in prestito dall'Inter all'FC Volendam per un anno. Capocannoniere del Primavera con 15 gol in 21 partite, riparte tra i pro negli Orange seguendo le orme dell'allenatore Wim Jonk (ex FC Volendam e Inter) e si dichiara soddisfatto del passaggio a De Dijk. “Sono molto felice di venire in Olanda e giocare per l'FC Volendam. Sono grato al mister Wim Jonk, al direttore tecnico Jasper van Leeuwen e al consulente strategico Ruben Jongkind per questa opportunità. Non vedo l'ora di essere importante per la squadra. Forza Volendam!".