Dall'Italia all'Inghilterra in fila dalla Samp: quante richieste per Praet

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le pretendenti certamente non mancano. Dennis Praet è uno dei tanti pezzi pregiati della bottega, non a buon prezzo, del presidente Massimo Ferrero. Il centrocampista belga è ritornato molto bene dal suo infortunio e nel momento decisamente negativo della formazione di Marco Giampaolo. Arrivato l’anno scorso dall’Anderlecht per una cifra di circa 10 milioni di euro, il giocatore ha iniziato a ricoprire il ruolo di trequartista. Dopo prestazioni in chiaroscuro ecco l’intuizione del tecnico di Bellinzona che ha voluto arretrare il baricentro del belga impostandolo come mezzala. Dopo un finale di stagione in crescendo quest’anno ecco la consacrazione con prestazioni decisamente sopra le righe che hanno portato il proprio valore a lievitare. Inserimenti in area di rigore, tanta qualità in mediana abbinata a ottimi recuperi.

Sono diverse le formazioni del campionato italiano, e non solo, che si sono fatte avanti per lui. Nel nostro campionato la Juventus e l’Inter si sarebbero già informate sul giocatore. I bianconeri potrebbero essere in vantaggio anche se i nerazzurri di Suning potrebbero provare l’allungo decisivo. Restano gli estimatori oltre Manica. Il Newcastle di Rafa Benitez avrebbero già posato gli occhi sul ragazzo per poter ripartire l’anno prossimo dopo un anno di transizione. Tutti in fila dunque dal presidente Massimo Ferrero che avrebbe già stabilito il prezzo per il giocatore. Chi lo vuole dovrà mettere sul piatto almeno 26 milioni di euro, poi potrebbe anche scatenarsi un’asta interessante che andrà a giovare alle casse della Samp per foraggiare il mercato blucerchiato. Il numero uno di Corte Lambruschini non si è ancora pronunciato sul giocatore ma l’impressione, se dovesse arrivare un’offerta congrua alla richiesta, è che Dennis Praet vada, parafrasando le dichiarazioni riferite ad altri obiettivi di mercato presenti nella squadra ligure, “dove lo porta il cuore”.