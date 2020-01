Dall'Olanda: ecco perché il PSV vuole acquistare Ricardo Rodriguez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle colonne del noto quotidiano olandese Voetbal International si dà ampio risalto all'interessamento del PSV Eindhoven per Ricardo Rodriguez, terzino sinistro in uscita dal Milan.

La scorsa estate - si legge - il club di Eredivisie per la corsia mancina decise di puntare Olivier Boscagli e Toni Lato. I due calciatori non hanno convinto e il secondo è già tornato in Spagna, per giocare in prestito all'Osasuna nella seconda parte di stagione.

Nel girone d'andata, Van Bommel prima e Faber poi hanno spesso adattato altri calciatori per giocare a sinistra, ma adesso la società vuole ovviare a questo problema acquistando un laterale di esperienza. E Ricardo Rodriguez del Milan è tra i primi nomi.