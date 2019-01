Dall'Olanda: Ehizibue ci ripensa, resta al PEC. Il Genoa non conferma

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dall'Olanda emerge una notizia piuttosto clamorosa che riguarda Kingsley Ehizibue, esterno del PEC Zwolle in procinto di passare al Genoa. I due club, si legge su Voetbal International, avevano trovato l'accordo per il trasferimento e lo stesso classe '95 aveva svolto questa mattina le visite mediche col Grifone.

Ma per il portale olandese nelle ultime ore lo stesso Ehizibue avrebbe di fatto rinunciato al trasferimento in Italia e deciso di restare al PEC Zwolle 'per una questione di sentimenti'. Una situazione che ricorda, per certi versi, quanto successo lo scorso gennaio fra il Napoli e Younes dell'Ajax.

Dopo alcune verifiche effettuate tuttavia il Genoa non conferma la versione olandese, pur parlando di rallentamenti burocratici nel percorso verso l'ufficialità. Situazione calda dunque, a breve sono attesi ulteriori aggiornamenti.