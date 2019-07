Dall'Olanda: Juve, sabato può esserci la presentazione di De Ligt

© foto di Imago/Image Sport

Ore decisive per vedere Matthijs De Ligt alla Juventus. I bianconeri hanno alzato l'offerta all'Ajax e attendono una risposta dai lancieri, con cui i contatti continuano sempre più frequenti.

Presentazione sabato? Dall'Olanda continua a filtrare grande sicurezza sulla chiusura positiva della trattativa. Addirittura, il Telegraaf scrive che sabato potrebbe essere il giorno giusto per vedere effettivamente in bianconero il difensore olandese. In quella data tornerà a Torino un certo Cristiano Ronaldo, e la Vecchia Signora avrebbe già un regalo pronto per il campione portoghese.