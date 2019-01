Dall'Udinese all'Udinese. Bentornato Gabbiadini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dall'Udinese all'Udinese, bentornato Manolo Gabbiadini. La punta della Sampdoria, tornata in blucerchiato dopo le esperienze al Napoli ed al Southampton, ha ritrovato il gol a Marassi che mancava da oltre quattro anni. Ironia della sorte, la punta azzurra aveva segnato il suo ultimo gol con la maglia della Sampdoria proprio contro l'Udinese.

Gabbiadini è entrato nei minuti finali, perché, come detto dallo stesso Giampaolo, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Il fiuto del gol però non si dimentica, ed al primo, vero, pallone toccato, ha trovato il gol che di fatto ha chiuso la gara con i friulani.

Mister Giampaolo ha a disposizione una batteria di attaccanti importante, con due trequartisti di talento assoluto a supporto come Ramirez e Saponara. Peccato per il brutto infortunio di Caprari, che sotto la guida di Giampaolo stava disputando una delle sue migliori stagioni.

Con questi numeri e con questi giocatori l'Europa è decisamente alla portata della Samp. Anche quella più prestigiosa, quella dei grandi. Sognare si può.