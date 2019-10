Dall'ultimo Scudetto di Allegri alla nuova era sarriana della Juventus

Fonte: inviato a Torino

Da Bologna al Bologna. Tra dieci giorni esatti il traghettamento tra due ere storiche della Juventus potrà ritenersi chiuso. Fu Allegri, a conclusione della passata stagione, a evidenziare la gara del Dall’Ara come spartiacque per la sua ultima annata bianconera. Indicando quel match, deciso da una rete di Paulo Dybala, una pietra miliare dell’ottavo scudetto consecutivo, il quinto della sua gestione.

Da quel 24 febbraio a oggi di cose ne son cambiate tante. Non la posizione in classifica: le avversarie hanno sicuramente alzato il loro livello per tener testa ai bianconeri, ma la Juve al momento appare comunque avanti di molto. Da Allegri a Sarri, da una filosofia di calcio a un’altra per certi versi opposta, l’effetto è rimasto intatto. La Juve è l’unica imbattuta in Europa, con un aspetto da non sottovalutare: adesso la squadra appare pienamente in mano al nuovo allenatore, e ne rispecchia le idee.

Così con il Bologna, alla ripresa del campionato, potrebbe cominciare virtualmente l’era sarriana alla Juventus. Con Dybala pronto a contendersi una maglia con Higuain, ed entrambi ritrovati e palesemente coinvolti e divertiti dal nuovo progetto. E con Ronaldo felice anche quando non segna (anche se fare goal è sempre meglio…) e uomo spogliatoio con qualche chicca omaggiata di fronte alle telecamere in mixed zone, le ultime a San Siro. E’ una Juve brillante, fresca. Che fa una buona impressione da fuori e appare tranquilla all’interno. Trasmette la consapevolezza dei migliori, su tutti i fronti.