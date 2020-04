Dalla Bulgaria: la Roma punta Nanchev. Centrocampista classe 2003 del Levski Sofia

La Roma guarda in Bulgaria per rinforzare in prospettiva la propria rosa. Secondo quanto riferito da Sportal.bg i giallorossi averebbero infatti messo nel mirino il centrocampista classe 2003 del Levski Sofia Daniel Nachev che già in diverse occasioni è stato aggregato con la prima squadra. Su Nanchev in passato hanno messo gli occhi anche il Genoa e il Glasgow Rangers.