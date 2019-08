Dalla caccia al grande nove alle uscite: il punto sul mercato dell'Hellas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre il proprietario del West Ham chiude all'ipotesi di acquisto dell'Hellas Verona, il presidente Setti col ds D'Amico vanno avanti col mercato degli scaligeri. Tra i sogni in attacco e una rosa da sfoltire, prosegue il lavoro dei veneti. Che intanto hanno già preso giocatori di profonda esperienza quali Badu, Veloso, Bocchetti e non solo.

Obiettivo attaccante Mario Balotelli e Giovanni Simeone. Sogni ma complicati, perché gli ingaggi sono fuori dalla portata dell'Hellas. Diego Falcinelli è un'opportunità, la sensazione è che Setti e D'Amico vogliano aspettare gli ultimi giorni per sfruttare le occasioni e gli esuberi. Non solo: di fatto in rosa ci sono sempre Di Carmine, Pazzini, Tupta, con una sola punta Juric dovrà fare delle scelte e dovrà prima partire almeno un giocatore. Così occhio al nome delle ultime ore: Alberto Paloschi della SPAL.

Obiettivo sfoltimento Tanti i nomi in uscita, quello copertina è certamente Daniel Bessa che aveva proposte da Argentina e Russia ma per il quale è adesso stallo. Il Sint-Truiden vuole il sudcoreano Seung-woo Lee, in partenza anche Alberto Almici e Karamoko Cissè per i quali il club aspetta l'offerta giusta prima di farli partire.