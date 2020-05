Dalla cassa integrazione alla percentuale sulle scommesse: il Decreto Rilancio nel calcio

Da pochi minuti è stato ufficializzato il comunicato post Consiglio Federale, all'interno del quale possiamo trovare anche un passaggio sui punti del Decreto Rilancio che interessano da vicino il mondo del calcio. In particolare:

1 - Ulteriore rinvio dei pagamenti contributivi e fiscali al mese di settembre;

2 - la sospensione dei canoni di locazione e dei diritti di superficie per gli impianti sportivi (anche di Serie A);

3 - il riconoscimento della Cassa Integrazione per i contratti dei lavoratori sportivi fino ad un massimo di 50 mila euro lordi;

4 - l'istituzione del Fondo Salva Sport con una quota percentuale sul totale della raccolta per le scommesse sportive;

5 - l'abbreviazione dei gradi e dei tempi della giustizia sportiva (direttamente il Collegio di Garanzia dello Sport e successivamente il Tar e il Consiglio di Stato) in caso di contenziosi generati dalle decisioni che sono possibili adottare in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento federale sulla determinazione delle classifiche in caso di interruzione dei campionati della stagione 19/20 e quindi sulla determinazione degli organici per la stagione 20/21.

