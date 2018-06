Dalla Champions alla Champions. Cristante nuovo tassello per la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per ritrovare la prima notizia su Bryan Cristante nell'archivio di TuttoMercatoWeb.com occorre tornare indietro di oltre sette anni, al 4 dicembre 2011 quando riportavamo la notizia della prima convocazione fra i big del Milan, allora guidati da Massimiliano Allegri, per il match di Champions League contro il Viktoria Plzen. Due giorni dopo il ragazzo di San Vito al Tagliamento esordì sedicenne entrando all'80' al posto di Robinho, toccando subito con mano il palcoscenico più importanti. 2374 dopo per Cristante arriva una nuova occasione per confrontarsi, questa volta da protagonista e non da giovane futuribile, con la Champions League. Su di lui ha infatti puntato la Roma di Eusebio Di Francesco. Trenta milioni nelle casse dell'Atalanta e per il centrocampista il compito di guidare i giallorossi verso una nuova stagione da protagonista. Per dimostrare che la Champions è il palcoscenico giusto per lui.