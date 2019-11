Marcello Lippi sotto accusa in Cina. La stampa di Pechino, guidata dall'Oriental Sports Daily, il principale quotidiano sportivo del Paese, ha infatti messo in discussione l'operato del ct. Secondo le accuse, Lippi avrebbe scarso interesse a lungo termne nel calcio cinese, nonostante lo stipendio da circa 22 milioni di euro.

Un'assenza a scatenare la campagna. Lippi non guiderà infatti la Cina nella Coppa dell'Asia Orientale che si terrà a breve in Sud Corea. La nazionale sarà condotta in questo torneo da Wuhan Zall: una cosa che in realtà era nota da tempo, perché la competizione non sarebbe prevista dal contratto di Lippi con la federcalcio cinese e perché lo stesso allenatore viareggino si è comunque detto contrario alla sua disputa, arrivando alla chiusura del campionato. Spiegazioni che però non sembrano bastare per evitare le critiche. Tra le tante, quella di trascorrere troppo tempo in Italia.

As Chinese media updated, CFA has confirmed Li Tie, ex-Everton player taking charge of Wuhan Zall, will be the interim coach of Chinese national team for the 2019 EAFF E-1 Football Championship held in South Korea. It seems it is not Marcello Lippi's duty as per the contract. pic.twitter.com/iY61XymK6Y

