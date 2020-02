© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nonostante alcuni incidenti di percorso, vedi il ko interno contro la Fiorentina, fino a domenica scorsa alle ore 15 le quotazioni legate alla permanenza di Gennaro Gattuso al Napoli erano in forte rialzo. Poi, il ko interno contro il Lecce, secondo la Gazzetta dello Sport ha modificato lo scenario. O comunque fatto riaffiorare più di qualche dubbio.

In tal senso la Coppa Italia resta l'obiettivo più alla portata, per la squadra azzurra. Un trofeo in bacheca potrebbe in parte riportare il sereno, anche perché la vittoria finale sarebbe la strada più rapida per entrare in Europa League.