Dalla Cordoba Cup alla A argentina: ecco Bustos, il centravanti del Talleres che piace alla Roma

vedi letture

Nahuel Bustos, attaccante, argentino e ventuno anni. A molti questo nome non dirà molto, ma gli addetti ai lavori del calciomercato lo conoscono bene, soprattutto in Europa. Sulle tracce del giovane centravanti, infatti, ci sono Valencia, Siviglia, Milan, Napoli e anche la Roma, sempre a caccia di un vice Dzeko. L’ultima stagione con il Talleres è stata più che positiva: 20 partite e nove gol per un calciatore che di mestiere fa il centravanti, ma che all’occorrenza può ricoprire anche i ruoli di fascia in un ipotetico tridente.

Nasce a Cordoba, terra di tanti numeri dieci e uno si trova anche già nella Roma: stiamo parlando di Pastore. Bustos, però, lo notano subito in un torneo locale, la Córdoba Cup con la maglia dell’Huracán e il Talleres si convinse a prenderlo dopo aver acquistato in precedenza anche suo fratello Cristian. Fa tutta la trafila nelle giovanili fino all’esordio in prima squadra. Le qualità per emergere d’altronde le ha tutte: un gran tiro dalla distanza, rapidità nei movimenti e nei passaggi, ma soprattutto vede la porta, grazie a un tempismo che gli permette sempre di anticipare i difensori e di trovare le conclusioni vincenti. I margini di crescita sono ancora tanti, ma gli manca l’esordio con la Nazionale dei grandi nonostante faccia parte della selezione olimpica argentina. Il tempo è dalla sua parte e difficilmente rimarrà ancora al Talleres.