Dalla Croazia alla Juve via Varsavia: Kulenovic esplode a Viareggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scuola Dinamo Zagabria, ovvero una delle cantere più floride d'Europa, Sandro Kulenovic è volato in Polonia nel 2016. Il Legia Varsavia, a sorpresa, è stato il club che si è assicurato le prestazioni del giovane attaccante del '99 ma un anno più tardi la Juventus lo ha prelevato dal club polacco. Con la Primavera bianconera, in campionato e in Youth League, era a secco di reti ma ieri alla Viareggio Cup si è sbloccato: due reti contro il Rijeka che hanno permesso ai bianconeri prima di accorciare le distanze e poi di pareggiare i conti.

Kulenovic fa del fisico la sua arma migliore ma oltre che da prima punta, ha giocato pure da seconda punta sia con le nazionali giovnaili croate che in Youth League la scorsa stagione a Varsavia. Il paragone e l'accostamento è presto fatto, ovvero quello con Mario Mandzukic. Ieri, una prestazione da numero 9 doc: una rete su rigore, l'altra da punta vera, è stato abilissimo a farsi trovare pronto visto che nelle gerarchie di Dal Canto non parte titolarissimo. Ma la Viareggio Cup può essere l'arma giusta per ribaltarle.