Dalla Croazia: Milan, concorrenza del Monaco per Dani Olmo

© foto di PhotoViews

La Dinamo Zagabria, tramite le dichiarazioni rilasciate dal presidente Barisic ai nostri microfoni , ha smentito l'esistenza di una trattativa con il Milan per Dani Olmo. In Croazia, però, continuano a parlare dell'offerta dei rossoneri e di una cessione che sembra davvero inevitabile. Ma il Diavolo non sarebbe l'unica squadra in lizza per il talento spagnolo: secondo il portale tportal.hr, anche il Monaco sarebbe interessando, cercando di sfruttare il rapporto del ragazzo con il tecnico Robert Moreno, che lo ha fatto esordire con la Nazionale spagnola.