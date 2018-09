Dalla D al Senegal, passando per la Juve. Diagne, nuovo re di Turchia

Sono passati sei anni, sembra un'era geologica fa visto quanto accaduto successivamente. Stagione 2012/13, Mbaye Diagne - arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio insieme alla sua famiglia - dà il via alla sua prima vera stagione da calciatore. Lo fa con la maglia del Bra, squadra in provincia di Cuneo, in Serie D. E lo fa con ottimi risultati, realizzando 23 gol in 29 partite.

E' l'inizio della carriera di un giocatore che nei sei anni successivi ha girato mezzo mondo. E adesso in Turchia sta vivendo un momento magico. Dopo il Bra, Diagne viene acquistato dalla Juventus. Ma nella Juventus non giocherà mai. Tanti prestiti - Ajaccio, Lierse, Al-Shabab Al, Westerlo - che producono pochi risultati. E servono per capire che con l'Italia e il mondo bianconero bisogna dare uno stacco netto: nel 2015 il trasferimento a titolo definitivo in Ungheria, all'Újpest, dove fa benissimo. E dove conquista una ricca chiamata dal Tianjin Teda. Anche in Cina i risultato positivi, ma l'exploit arriva col ritorno in Europa, col trasferimento in quel Kasimpasa che adesso sogna proprio grazie ai gol del bomber senegalese: sei nelle prime quattro giornate di campionato e primo posto in classifica per una squadra che non è certo il Galatasaray. Né il Fenerbahce, né il Besiktas.

Una squadra che si gode questo insolito primato grazie ai gol di Mbaye Diagne, bomber partito dalla D italiana che grazie a questo scoppiettante avvio di stagione è stato chiamato anche dalla nazionale senegalese per i prossimi impegni ufficiali. Sarà lui il partner di Mané nelle prossime gare dei Leoni d'Africa. Un sogno diventato realtà dopo aver fatto il giro del mondo. Sempre a suon di gol.