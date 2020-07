Dalla Fatal Verona a Perugia: l'Inter può credere allo Scudetto, i precedenti esistono

vedi letture

6 punti di distanza che virtualmente sono 7, visto il vantaggio della Juventus nei confronti dell'Inter dato dagli scontri diretti. Ma in casa nerazzurra dopo il pessimismo delle scorse settimane si è riaccesa la fiammella Scudetto e nelle ultime 5 giornate gli uomini di Conte dovranno cercare di non sbagliare per sfruttare evetuali passi falsi juventini.

I precedenti esistono - La Gazzetta dello Sport ripercorre le rimonte in extremis del campionato italiano: nel '72-'73 ecco la Fatal Verona. Il Milan perde 5-3 e dilapida il vantaggio di 5 punti a 6 giornate dal termine. Lo Scudetto andrà alla Juventus. Nell'87-'88 il Napoli è a +4 sul Milan a 5 giornate dal termine. I rossoneri vincono al San Paolo e conquistano lo Scudetto. Nel '98-'99 il Milan recupera 7 punti in 7 gare alla Lazio e vince lo Scudetto a Perugia, l'anno successivo la città umbra è ancora teatro di una sorpresa: sotto il diluvio fa festa la Lazio dopo aver recuperato alla Juventus 9 punti in 8 giornate.