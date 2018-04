Dalla finale '84 all'eliminazione 2002: Roma, mai una gioia contro i Reds

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'urna di Nyon ha detto Liverpool. La Roma dovrà sfidare i Reds, con andata ad Anfield e ritorno all'Olimpico, per centrare la finale di Kiev, 38 anni dopo l'ultima volta nell'allora Coppa dei Campioni. Una finale, quella persa proprio a Roma, che resta una macchia indelebile nella storia del club giallorosso e fu proprio il Liverpool a regalare quello che rappresenta la pagina più triste del passato giallorosso. Adesso la squadra di Eusebio Di Francesco ha la vera occasione per prendersi la rivincita, anche se non sarà la stessa cosa visto che per completare l'opera dovrebbe poi trionfare anche nella capitale ucraina.

Tre partite per fare la storia: la Roma ha una chance difficilmente ripetibile ma proprio a proposito di rivincite, quello del 1984 non è l'unico confronto tra le due squadre che ha visto i capitolini uscire con le ossa rotte. L'ultimo, il più recente in ordine di tempo, risale alla stagione 2001/2002, quella dove Totti e compagni di presentarono ai nastri di partenza della Champions League con lo Scudetto cucito sul petto. In quel caso si trattava della seconda fase a gironi, l'equivalente di quelli che oggi sono gli ottavi di finale, e dopo lo 0-0 dell'Olimpico gli inglesi si imposero per 2-0 ad Anfield, per una sconfitta che alla fine costò molto caro ai giallorossi, eliminati al termine delle sei partite del gruppo seppur appaiati al secondo posto proprio con il Liverpool.

L'ultimo precedente risale invece alla stagione precedente, la 2000/2001, negli ottavi di finale di Coppa UEFA. 0-2 per i Reds all'Olimpico e 0-1 della Roma in Inghilterra, con i capitolini eliminati. Insomma, non c'è mai stata una vera e propria gioia per la squadra italiana nei confronti diretti contro il Liverpool. Che sia arrivata la volta buona? La speranza è che sia davvero così.

I PRECEDENTI:

Finale Coppa dei Campioni 1983-1984: Liverpool-Roma 1-1 (5-3 dopo i rigori).

Ottavi di finale Coppa Uefa 2000-2001: Roma-Liverpool 0-2.

Ottavi di finale Coppa Uefa 2000-2001: Liverpool-Roma 0-1.

Fase a gironi Champions League 2001-2002: Roma-Liverpool 0-0.

Fase a gironi Champions League 2001-2002: Liverpool-Roma 2-0.