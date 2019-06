Dalla Francia, anche la Fiorentina interessata a Gnahoré

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Francia arriva un possibile nome nuovo di mercato, per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina. Si tratta peraltro di una vecchia conoscenza del campionato italiano, il mediano 25enne Eddy Gnahoré, andato in prestito con diritto di riscatto all'Amiens nell'estate scorsa dal Palermo. Il club francese dovrà versare 2,5 milioni per riscattarlo, ma ha fiducia di poter ottenere uno sconto dai rosa-nero. Le10Sport.com, testata francese, scrive che in ogni caso sul calciatore ci sono squadre interessate, come Saint-Etienne, Nizza ed anche la Fiorentina.